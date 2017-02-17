18.02.2017 10:24:19

Basketbol'da namağlup şampiyon GKV

Gaziantep genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Liseler Genç Erkekler Basketbol Erkeler İl Birinciliğini finalde rakibi H. Lütfü Akçan Anadolu Liseni 65-30 farklı yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri oldu.

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Gaziantep genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Liseler Genç Erkekler Basketbol Erkeler İl Birinciliğini finalde rakibi H. Lütfü Akçan Anadolu Liseni 65-30 farklı yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri oldu.Gaziantep genelinde liselerin basket bol takımlarının katılımıyla 07-17 Şubat 2017 tarihleri arasında da Atatürk Spor Salonun da yapılan lise genç erkekler B kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Erkeler Basketbol Takımı yenilgisiz şampiyon olarak ismini başarı listesine bir kez daha yazdırdı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Basketbol Antrenörleri Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler tarafından çalıştırılan takımda Efe Karataş, Müslüm Kaya, Mevlüt Yörük, Alptekin Boran, Caner Bilgel, Gökalp Köreken, Hasan Demiroğlu, Enes Kulpu, Yusuf Akgün, Suat Savrun, Yiğit Ergün ve Mehmet Özkoçak yer aldı.Şampiyona süresince Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Erkeler Basketbol Takımı Özel Sanko Okulları, H. Lütfü Akçan Anadolu Lisesi ve Nizip Fen Lisesini mağlup ettikten sonra Yarı finallerde Bayraktar Anadolu lisesini mağlup etti. Finalde H. Lütfü Akçan Anadolu liseni 65-30 skorla yenerek bir kez daha basketbolun yenilmez şampiyon takımı olduğunu ilan etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bundan sonraki süreçte bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil edecek. Şampiyon takım elde ettiği zaferden sonra başarısını okul idarecileri, öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşırken rotayı bölge şampiyonasına çevirdiler.GKV Özel Okullarının okul sporlarındaki iddiasını her zaman sürdürdüğünü ve elde edilen başarının bir tesadüf olmadığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan "Okul sporlarıyla ilgili okullarımızda yer alan faaliyetlerde basketbol farklı ve önemli bir yer tutmaktadır. Bugün okul liglerinde bir çok takımımız aktif olarak yarışmaktadır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler Basketbol Erkeler Basketbol Takımının şampiyonluğu bir tesadüf sonucu değil aksine uzun yılların bilgi ve deneyiminin potalara yansımış halidir. Önümüzdeki süreçte bölge şampiyonasında Gaziantep'i en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyor, başarıyı elde eden öğrencilerimiz ve onları maçlara hazırlayan antrenörlerimiz Vedat Oğuzcan ve Mahmut Şahinler'i yürekten kutluyoruz" diye konuştu.