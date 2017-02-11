11.02.2017 14:36:28

Basketbol Bölge Şampiyonu Bandırma'dan

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Basketbol Takımı, Okullararası Basketbol Şampiyonasında bölge şampiyonu oldu.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Basketbol Takımı, Okullararası Basketbol Şampiyonasında bölge şampiyonu oldu.Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu Basketbol Takımı, Bandırma'yı temsilen katıldığı 2016-2017 Okullararası Basketbol Şampiyonasında yıldız kızlarda il birincisi oldu. Bandırma ekibi, Edirne'de düzenlenecek olan bölge şampiyonasında mücadele edecek.