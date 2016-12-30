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30.12.2016 21:06:53
Başkentteki FETÖ soruşturması
Başkentteki FETÖ soruşturması
Başkentteki FETÖ soruşturması
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FETÖ'DEN 100 ASKER TUTUKLANDI
29 Eski TRT çalışanı tutuklandı
Ankara'da 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.
30.12.2016 21:29:23
Borsa yılı yükselişle kapattı
Yılın son işlem gününde Borsa İstanbul 78.000 puanın üzerinde kapanmayı başardı.
30.12.2016 18:43:26
Köprülerde yeni düzenleme
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tehlikeli madde taşıyan taşıtlar için taşımacıya bin 500, sürücüye 500 lira ceza verilecek.
30.12.2016 18:39:32
Gaziantep'te IŞİD operasyonu
Gaziantep'te IŞİD'e yönelik gerçekleşetirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
30.12.2016 17:32:42
Clattenburg Çin'den teklif bekliyor
Çin Süper Ligi'nin hakem transferi yapacağı iddialarının ardından konuşan İngiliz hakem Mark Clattenburg teklif beklediğini açıkladı.
30.12.2016 17:28:33
BM Genel Sekreter Ban'dan Akıncı'ya teşekkür mektubu
Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde ortaya koyduğu çaba, iş birliği ve kişisel katkılarından dolayı teşekkür etti.
30.12.2016 17:27:12
Eğirdir Gölü buz tuttu
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Türkiye’nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü’nde kısmen buzlanmaya neden oldu.
30.12.2016 17:23:10
TİMETÜRK
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HABERLER
FETÖ'den 100 asker tutuklandı
Diyanet'ten piyango uyarısı
İlhan Cavcav, Galatasaray'dan servet alacak
FETÖ davasında 8 tahliye
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