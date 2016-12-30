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Başkentteki FETÖ soruşturması
30.12.2016 17:16:03

Başkentteki FETÖ soruşturması

Başkentteki FETÖ soruşturması

Başkentteki FETÖ soruşturması
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YORUMLAR

Kalp pillerinde siber tehlike
Kalp pillerinde siber tehlike
ABD hükümeti akıllı kalp pillerinin ve ağ üzerinde çalışan diğer sağlık cihazlarının olası siber güvenlik açıklarıyla ilgili üreticilere yönelik uyarı yayımladı.
30.12.2016 17:11:32
Ban'dan Akıncı'ya mektup
Ban'dan Akıncı'ya mektup
BM Genel Sekreteri Ban, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup göndererek teşekkürlerini iletti.
30.12.2016 17:04:30
Bitlis'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Bitlis'te 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması
Bitlis kent merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
30.12.2016 16:57:29
İDO kış tarifesini açıkladı
İDO kış tarifesini açıkladı
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 1 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak kış tarifelerini açıkladı.
30.12.2016 16:42:45
Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Uludağ'da kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar kalınlığı 2,2 metreye ulaştı, dağ yolunda mahsur kalan 100 araç, JAK ekiplerince kurtarıldı.
30.12.2016 16:35:20
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve yolsuzluk açıklaması
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve yolsuzluk açıklaması
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
30.12.2016 16:28:40
8 ilde polislere FETÖ operasyonu
8 ilde polislere FETÖ operasyonu
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda 16 polis gözaltına alındı.
30.12.2016 16:26:09
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