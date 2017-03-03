03.03.2017 19:16:21

Başkentte uyuşturucu operasyonu

Kahramankazan'da bir araçta yapılan aramada, 2 kilogram esrar ile 137 gram kokain ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 2 kilogram esrar ile 137 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kahramankazan ilçesi girişinde denetimler yaptı.

Eğitimli köpeklerin de katıldığı denetimlerde, bir otomobilin stepne bölümüne saklanmış 2 kilogram esrar ile 137 gram "taş kokain" bulundu.

Araç sürücüsü K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.