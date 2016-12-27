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27.12.2016 21:34:36
Başkentte 'düşük hapı' operasyonu
Başkentte 'düşük hapı' operasyonu
Başkentte 'düşük hapı' operasyonu
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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SÜRESİ DEĞİŞTİ
İstanbul'da elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü elektrik verilemeyecek. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;
27.12.2016 22:08:12
Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullar tatil edildi.
27.12.2016 21:37:59
Ağrı Belediye Eş Başkanı tutuklandı
Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27.12.2016 21:27:38
İsrail’den Arap milletvekiline 10 günlük ev hapsi
İsrail'de bir mahkeme, gözaltına alınan Arap Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdı.
27.12.2016 20:30:21
Jandarmaya ateş açıldı: 1 asker yaralı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı.
27.12.2016 20:12:18
İstanbul'un arsa ve arazilerinin toplam değeri
Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar.
27.12.2016 20:08:22
Borsa günü düşüşle kapattı
Borsa günü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.
27.12.2016 18:47:17
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Milletvekili seçim süresi değişti
İstanbul'da elektrik kesintisi
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
SGK'dan 'eğitim-öğretim yardımı' duyurusu
Gaziantepspor takım otobüsü kaza yaptı
300 öğrenci milli şairi andı
TEKNOSAB'ın temeli 2017'de atılıyor
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Kırşehir'de PKK operasyonunda 14 tutuklama
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