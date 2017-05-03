04.05.2017 01:42:29

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin kapalı otoparkın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobil, 10 metre yüksekliğindeki otopark boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.

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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin kapalı otoparkın duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobil, 10 metre yüksekliğindeki otopark boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde Gazi Mahallesi istikametinde seyreden 06 AAF 426 plakalı otomobil, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı önünde sürücüsü Berkant Yükseltürk'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tren garının kapalı otoparkının duvarına çarptı. Otopark boşluğuna aracıyla birlikte düşmekten santimetrelerle kurtulan Yükseltürk, şoför mahallinde sıkıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Yükseltürk'ü tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için Bulvar üzerinde trafik önlemi aldı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.