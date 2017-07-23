23.07.2017 19:03:34

Başkent'te Gülmen ve Özakça eylemine müdahale

Başkent'te, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.



Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için eylem yapan gruba polis ekipleri müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde toplanan ve Güvenpark'a yürümek isteyen gruba dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulunan polis ekipleri, eylemcilerin uyarıları dikkate almaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Ellerinde pankart ile sloganlar eşliğinde Güvenpark'a yürümek isteyen gruba müdahale sonucu çok sayıda eylemci gözaltına alındı.



