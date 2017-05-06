07.05.2017 04:25:44

Başkent'te gece yarısı korkutan yangın

Başkent'te gecekondu mahallesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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Başkent'te gecekondu mahallesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.Olay, saat 03.00 sıralarında Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ekin Mahallesi 1611. Sokak üzerinde bulunan 15 numaralı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede evin içini sardı. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, gecekonduda yaşanan Mehmet Ali Ö. ve eşi Hacer Ö.'nün yardımına koştu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Mehmet Ali ve Hacer Ö.'yü ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. Yangının, evin bitişiğindeki diğer gecekondulara da sıçrama ihtimaline karşı TEDAŞ ekipleri olay yerine çağırıldı. TEDAŞ ekipleri tarafından, çevredeki trafolar kapatılırken, polis ekipleri de yanan evin bitişindeki gecekonduları tahliye etti. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.