08.05.2017 21:54:26
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Başkent'te FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.Ankara'nın Polatlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.