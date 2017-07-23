23.07.2017 19:07:21

Başkent'te faciadan dönüldü

Başkent'te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusunun patlaması ile 10 metre yüksekliğe ulaşan alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.



Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin Çerçi Sokak'taki yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ve belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binalardan tahliye oldu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan alevler itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.



