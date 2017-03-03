03.03.2017 10:43:11

Başkent'te asbest tartışmasında yeni gelişme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki enerji santralinin kaldırılmasıyla ilgili yaşanan süreçte Mimarlar Odasının asbest tahlilleri yaptırdığı Competenza firmasının temsilcisi Feridun Demirel'in söküm işleminin kendisine verilmesini ısrarla istediğini, ancak alamadığını açıkladı. Başkan Gökçek, söz konusu firmanın,tahlili yaptığı tarihte akreditasyonunun bulunmadığını da belirterek, 'Yarın bu konuda çıkacak raporlara göre Feridun Demirel hakkında savcılığa suç duyurusunda

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe'deki enerji santralinin kaldırılmasıyla ilgili yaşanan süreçte Mimarlar Odasının asbest tahlilleri yaptırdığı Competenza firmasının temsilcisi Feridun Demirel'in söküm işleminin kendisine verilmesini ısrarla istediğini, ancak alamadığını açıkladı. Başkan Gökçek, söz konusu firmanın,tahlili yaptığı tarihte akreditasyonunun bulunmadığını da belirterek, "Yarın bu konuda çıkacak raporlara göre Feridun Demirel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.Başkan Gökçek, Mimarlar Odasının halk arasında tedirginliğe yol açan açıklamalarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Gökçek, "Mimarlar Odasının tetkik yaptırdığı Competenza firmasının temsilcisi Feridun Demirel ile ilgili olarak şu anda çok önemli bir bilgi aldım" dedi. Feridun Demirel'in Ankara Büyükşehir Belediyesinden ihaleyi alan Gürsoy firmasından 3 gün süreyle ısrarla asbestle söküm uzmanı olarak işin kendisine verilmesini istediğini belirten Başkan Gökçek, "Gürsoy firması işi vermeyince Mimarlar Odasına giderek rapor hazırladı. Raporu verdiği tarihte de Competenza firması akredite değildi. Yapılan tahlillerin doğru olmadığı kanaati yüksek. Amacın panik meydana getirmek olduğu söyleniyor" tweet'ini attı.Savcılığa suç duyurusuKonuya ilişkin çıkacak raporlara göre söz konusu firma temsilcisi Feridun Demirel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Gökçek, "Bir başka bilgi ise şu anda söküm uzmanı olarak ihalede görev yapan Rahmi Baysal'la da Feridun Demirel davalık. Yani hasım" mesajını attı.Başkan Gökçek, "Önümüzdeki süreç çok şeylere gebe. Gün ola harman ola. Bu olaydan dolayı Mimarlar Odası, bazı milletvekilleri ve Feridun Demirel illa ki hesap verecek" ifadelerini kullandı.