05.02.2017 11:16:10

Başkent'te 60 DEAŞ'lı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Yenimahalle, Mamak, Sincan ve Çubuk ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.