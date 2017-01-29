SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Başkent derbisinde beraberlik
29.01.2017 16:03:56

Başkent derbisinde beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı 1-1 bitti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Khalili'nin pasında topla buluşan Rantie, kaleci Karcemarskas ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada Murat Duruer'in Osmanlıspor ceza alanının solundan yaptığı ortada kaleye yönelen topu Karcemarskas kornere çeldi.

24. dakikada Selçuk Şahin'in pasında Osmanlıspor defansının hatasından faydalanarak topla buluşan Serdar Gürler'in bekletmeden vuruşunda Karcemarskas, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere tokatladı.

41. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Rantie, sağdan ceza alanına girmek isterken Muhammet Bayır'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, kaleci Karcemarskas'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara göndererek kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

Osmanlısporlu oyuncular, pozisyonun ceza alanı dışında olduğu gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

52. dakikasında Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Musa Çağıran, Gençlerbirliği ceza alanının dışından sağ çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Hopf'un solundan ağlara gönderdi: 1-1

68. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı korner atışında iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

69. dakikada Regattin'in Gençlerbirliği ceza alanının sağından kullandığı kornerde Numan Çürüksu'nun kafa vuruşunda topu kaleci Hopf kontrol etti.

72. dakikada Pinto'nun Gençlerbirliği ceza alanının sol çaprazından sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

73. dakikada Issah, topu Muric'le buluşturdu. Bu futbolcu meşin yuvarlağı bekletmeden Rantie'ye verdi. Rantie'nin Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

74. dakikada Serdar Gürler, Osmanlıspor ceza alanına soldan girdikten sonra topu uygun durumdaki Ring'e çıkardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Van'da 2 avcı kayboldu
Van'da 2 avcı kayboldu
Van'ın Muradiye ilçesinde ava giden 2 kişinin kaybolduğu öğrenildi.
29.01.2017 16:20:45
Başkent derbisinde beraberlik
Başkent derbisinde beraberlik
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor maçı 1-1 bitti.
29.01.2017 16:03:56
Medya-İş Sendikası kendi iş kolunda lider oldu
Medya-İş Sendikası kendi iş kolunda lider oldu
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Medya-İş Sendikası, 2 bin 328 üye ile basın yayın ve gazetecilik kolunda lider sendika konumuna yükseldi.
29.01.2017 15:37:17
Bakan Çavuşoğlu Latin Amerika'ya gidecek
Bakan Çavuşoğlu Latin Amerika'ya gidecek
Bakan Çavuşoğlu Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika'yı ziyaret edecek.
29.01.2017 15:22:51
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
En fazla çimento ihracatı Suriye'ye
Türkiye'nin çimento ihracatında ilk sırayı yaklaşık 1,7 milyon tonla Suriye aldı.
29.01.2017 14:56:20
Siirt'te araçlar çığ altında kaldı
Siirt'te araçlar çığ altında kaldı
Şirvan'da çığ düşmesi sonucu park halindeki 3 araç kar altında kaldı.
29.01.2017 14:42:10
Yemen'de El-Kaide operasyonu: 40 ölü
Yemen'de El-Kaide operasyonu: 40 ölü
ABD hava kuvvetlerinin Yemen'in Beyda ilinde düzenlediği saldırıda, aralarında El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişi öldü.
29.01.2017 14:32:40
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'de büyük birleşme
Suriye'de büyük birleşme
'İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak'
'İslam Cumhuriyeti değil, Gambiya Cumhuriyeti olacak'
Trump kabinesindeki 'Yahudiler'
Trump kabinesindeki 'Yahudiler'
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
'Güvenli olabilecek tek yer kalıyor: PYD’nin hakim olduğu bölge'
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
Kışlakçı: İran İslam dünyasına büyük zarar veriyor
Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı
Kalın'dan BBC muhabirine 'altın' cevabı
Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...
Binali Yıldırım: O duvar bir gün yıkılır...
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
May ve Erdoğan Külliye'de buluştu: Bundan sonra farklı olacak
Makdisi, Astana'ya katılan muhalifler için fetva yayınladı
Makdisi, Astana'ya katılan muhalifler için fetva yayınladı
İran'dan ABD'ye misilleme geldi!
İran'dan ABD'ye misilleme geldi!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları