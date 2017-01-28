28.01.2017 16:59:28

Başkasıyla evleneceği iddiasıyla karısını öldürdü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eşiyle tartışan koca, başkasıyla evleneceğini söylediği iddia edilen karısını öldürdü

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eşiyle tartışan koca, başkasıyla evleneceğini söylediği iddia edilen karısını öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi 13 Sokak'taki 10 numaralı evde yaşayan Hayrettin Y.(32), Suriyeli eşi Hanım Hamidiye (19) ile tartıştı. Hayrettin Y. elindeki bıçakla, başkasıyla evleneceğini iddia ettiği eşini sokak ortasında yaraladı. Hanım Hamidiye olay yerinde hayatını kaybederken, Hayrettin Y, gözaltına alındı. Kadının cesedi ise otopsi yapılmak üzere Ceylanpınar Morgu'na kaldırıldı.Hayrettin Y.'nin yakınları ise kardeşlerinin ağır tahrik altında suçu işlediğini ileri sürdü. Zanlı Hayrettin Y.'nin kardeşi Murat Y., "Kardeşim Murat son zamanlarda eşiyle sürekli tartışıyordu"dedi. Kardeşinin eşinin fuhuş yaptığını da iddia eden Murat Y., "Kardeşim son zamanlarda fuhuş yaptığı gerekçesiyle eşinden şüpheleniyordu. Suriyeli eşinin son olarak başkasıyla evleneceğim demesi bardağı taşıran son damla oldu. Kardeşim bu lafın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü" diye konuştu.(Uğur Kuş / İHA)