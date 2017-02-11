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Başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştığı tespit edilen 14 kişi yakalandı
11.02.2017 20:28:10

Başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştığı tespit edilen 14 kişi yakalandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına girmeye çalıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaldıran İmam Hatip Lisesinde yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavına yaklaşık 300 kişi girdi. Emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak iş birliğinde sınavın sorunsuz geçmesi için sınav öncesi toplantı düzenlendi. Toplantıda alınan kararda "kopyaya hayır" sloganıyla polis ekiplerinin yanı sıra Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Savaş Ertürk ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Aslan bizzat okula gelerek sınavı takip ettiler. Yapılan kontrollerde başkasının yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Polisin dikkatli çalışması sonucu 1 kişi kendini okul hizmetlilerine öğretmen olarak tanıtarak sınav saatinden önce okula girip saklandığı, 1 kişi kopya çekme teşebbüsünde bulunduğu ve 1 kişi de yine başkasının yerine sınava girdiği için okul bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 17 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilecekleri belirtildi.

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