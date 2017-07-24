24.07.2017 09:01:50

Başkasını kurtardı kendisi boğuldu

Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi kurtaran şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada olayı gören Onur Gülertürk (34), boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtarmak için suya atladı. Şahsı kurtaran Gülertürk, bir anda dalgalara kapıldı. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, aramanın ardından Gülertürk'ün cesedine ulaştı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, boğulma tehlikesi geçiren diğer şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.