28.01.2017 12:33:27

Başkanlar Külliye'de

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'na Bilecik'in belediye başkanları da katılım sağladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'na Bilecik'in belediye başkanları da katılım sağladı.Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'na Bilecik'ten Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. Şehircilik Şurası'na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Şurada kentlerle alakalı sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacak. Şuranın süreceği 3 ay boyunca şehirlerde kimlik, planlama ve tasarımdan kentsel dönüşüme, şehirleşme, göç ve uyumdan şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolüne kadar çok geniş bir yelpazede çalışılacak. Yayınlanacak Sonuç Bildirgesi'nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına da inanılıyor.