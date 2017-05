09.05.2017 15:58:20

Başkanlar Berat Kandilini kutladı

Manisa'da belediye başkanları yayımladıkları mesajlarla Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandilini kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yayımladıkları mesajlarla Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak kabul edilen Berat Kandilini kutladı.Başkan Ergün Berat Kandilini kutladıManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tüm İslam aleminin ve Manisalıların kandilini tebrik eden Başkan Ergün, "Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Yaklaşık iki hafta sonra Allah'ın izniyle kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili, aynı zamanda af ve mağfiret çeşmesi; ihsan ve mükafat hazinesidir. Berat Kandili, aynı zamanda aklanma ve günahlardan arınma anlamına gelmekte. Bu mübarek gün vesilesiyle Cenab-ı Allah'a çok daha niyaz ve çok daha ibadetle kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalışacağız. Günahlardan arınma ve aklanma anlamına gelen bu mübarek gecenin ülkemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Müslümanların kardeşliği vurgusunun ete kemiğe bürünmesini sağlayan bu mübarek günlerin, bu coğrafyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Berat Kandili'mizin hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm Manisalıların, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek kandillerini tebrik ediyorum."Başkan Çerçi: "Ramazan'ın müjdeleyicisi Berat Kandilimiz mübarek olsun"Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Berat Kandili'nin arınmak ve bağışlanmak için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmamıza vesile olan son kandil gecesi Berat Kandilidir. Ramazan ayının müjdecisi olan ve Şaban ayının ortasında idrak edilen bu mübarek gecede kullar arınır ve bağışlanır. Bu gece, kulların borçtan, hastalıktan, cezalardan kurtulmaya vesile, ilahi af ve rahmete nail olma gecesidir. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma gecesidir. Berat, Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanların birbirini affetme günüdür. Berat Kandili için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuştur: 'Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Yok mu tövbe eden? Tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen? Rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen? Şifa vereyim der.' Öyleyse bu mübarek gecede günahlarımız için af dileyelim, Allah'ın sonsuz merhametine sığınalım. Yüce Rabbim bize sağ salim Ramazan ayına ermeyi nasip etsin" dedi.Başkan Çelik: "Berat ruhumuza ağır gelen her sıkıntıdan kurtuluş gecemiz olsun"Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Berat Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında "Rahmet ayı Ramazan'a hazırlayan kutlu bir kurtuluş gecesini daha idrak ediyoruz, bizi bu günlere eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Berat Kandili, Allah'a dost olma, onun yanında yer alma, iyiye ve güzele giden yolları arama, bizi tüketen, esir eden kötülüklerden, hırs ve tutkulardan, bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden kurtularak özgürleştiğimiz, vicdan muhasebesi yaparak tövbelerimizle kurtuluşa eriştiğimiz gecemiz olsun. Berat Kandili, Efendimiz sevgili Peygamberimiz (SAV) in; 'Bu gece yüce Allah'ım, güneş battıktan ta fecre kadar dünyaya rahmetiyle tecelli ederek, bağışlanmak isteyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim' diye buyurduğunu bize müjdelediği gecedir. Bu gecemiz, Allah'a dost olduğumuz, Hakkın yanında yer alarak, ruhumuza ağır gelen her sıkıntıdan, hatadan, kötülüklerden ve belalardan kurtuluş gecemiz olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin, aziz milletimin ve İslam Aleminin 'Berat Kandilini' kutlar, kandilin İslam Alemine ve dünyaya barış, huzur ve kurtuluş getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.Başkan Şirin: "Bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz"Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda mübarek gecenin Türk İslam Alemi'ne, Türk Milleti'ne Manisa'ya ve Turgutlu halkına huzur, mutluluk ve hoşgörü getirmesini diledi.Semaya açılacak ellerin, yapılacak duaların Allah katında kabulünü dileyen Başkan Şirin mesajında şunları dile getirdi: "İçinde büyük hikmetler barındıran, mucizelerle dolu bir kandil gecesine daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Dileğimiz odur maneviyatımızı en derinden hissettiğimiz böylesi günlerde özellikle kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarımıza bir hal hatır sormak, ihtiyaçları varsa gidermek ve bir gönül alınması, riyadan uzak, huzur ve mutluluk dolu günlere kavuşmamızdır. Berat Gecesi'nin, kötülükleri ve yanlışları terk etmemize, iyilikte ve güzellikte buluşmamıza, kardeşlik, birlik ve beraberlik ve yardımlaşma içinde yaşamamıza vesile olmasını dilerim. Bu mübarek zamanlardaki tek duamız ise, Türk ve İslam Coğrafyaları'nın tamamına barış, huzur, sağlık ve mutluluk gelmesi, gözyaşlarının dinmesidir. Dualarımızı birbirimizden eksik etmememiz temennisiyle, tüm halkımızın mübarek gecesini kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Bu vesileyle vatan ve millet nöbetindeki tüm Mehmetçiklerimizi, polislerimizi Yüce Allah'a emanet ediyor, Berat Kandili'nin ülkemize, milletimize ve Türk-İslam Alemi'ne huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun."Başkan Karaçoban: "Berat Kandili tüm insanlığa hayırlar getirsin"Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, Berat Kandilinin, tüm İslam Alemi için hayırlı ve kutsal bir gece olduğunu söyleyerek; feyiz ve bereketle dolu günlerden biri olarak da bilinen Berat Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış, dostluk ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Karaçoban mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bu geceye, kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları nedeniyle 'Beraat' adı verilir. Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaya vesiledir. İslam'da Allah sevgisine giden yol insan sevgisinden, Yaradan'ın eseri olan her şeyi sevebilmekten geçer. Sevgi ve saygı olmadan birlik olmaz, dayanışma ve kaynaşma olmaz. İnsani ve ahlaki erdemler de zaten sevgi ve samimiyet zemininde doğar ve gelişir. İslam dini sevgi, kardeşlik, şefkat ve merhamet dinidir. Hz. Peygamber (S.A.V.) çeşitli hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Hakkın bu mübarek gecede kullarına rahmet nazarı ile baktığını, bağışlanmak isteyenleri bağışladığını ve ilahi rahmetten istifade etmek isteyenlerin bundan yararlandığını haber vermektedir. Asrın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere, bu gecenin bir şifa olmasını dilerim. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Berat Kandillerini tebrik eder, şehrimiz başta olmak üzere ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için bu gecenin barış ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim."