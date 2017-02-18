18.02.2017 13:47:18

Başkanlar, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde buluştu

Tokat'ta AK Parti'li belediye başkanları Başçiftlik Kayak Merkezi'nde düzenlenen başkanlar buluşmasında bir araya geldi.

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Tokat'ta AK Parti'li belediye başkanları Başçiftlik Kayak Merkezi'nde düzenlenen başkanlar buluşmasında bir araya geldi.Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen başkanlar buluşmasına Belediye Başkanı Murat Tunçel ev sahipliği yaptı. Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan'ın da bir bölümüne katıldığı programa Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Özdilek Özcan, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Artova Belediye Başkanı Lütfi Yılmaz, Sulusaray Belediye Başkanı Halil Demirkol, Çamlıbel Belde Belediye Başkanı Adem Akgül, Emirseyit Belde Belediye Başkanı Ertuğrul Ağıl, Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, Yolkonak Belde Belediye Başkanı Musa Atasoy, Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, Baydarlı Belde Belediye Başkanı İlyas Demir, Hatipli Belde Belediye Başkanı Şemşettin Yavuz katıldı. Toplantı öncesinde kayak tesisinde Başkan Tunçel gürgen ağacından yapılan, kayak sopası yerine de kayakların ucuna takılan ipler kullanılan, vatandaşların 'ipli board' adını verdikleri kayak malzemelerini tanıttı.Başkan Eroğlu, kayak merkezinin Tokat'ın önemli bir merkezi olma yolunda ilerlediğini, bu anlamda destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.