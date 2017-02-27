27.02.2017 14:20:20

Başkanı Dişli'ye KADEM'den ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu ve beraberindeki dernek üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.

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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya temsilcisi Fatma Zehra Toçoğlu ve beraberindeki dernek üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.Yaklaşık 3 yıldır Sakarya'da kadınlara yönelik aktif faaliyetleriyle bilinen KADEM Sakarya şubesi, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, KADEM'in faaliyetlerinden bahseden Fatma Zehra Toçoğlu, Türk Ceza hukuku ve Aile hukuku başta olmak üzere aile içi iletişim, kişisel gelişim ve sağlık gibi birçok konuda seminerler verdiklerini belirtti. Toçoğlu, yapılan tüm bu çalışmaların dini ve kültürel değerlere bağlı kalarak gerçekleştirildiğini ifade etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dişli ise, özellikle son 15 yılda kadınlara verilen öneme dikkat çekerek, "Toplumunun yaşadığı coğrafya itibariyle stratejik bir noktadayız. Böyle bir toplumda kadının rolünün hayati bir öneme sahip. Bu kapsamda yapılacak olan bütün çalışmalara destekliyoruz" dedi.