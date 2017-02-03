03.02.2017 12:49:19

Başkan Yılmaz: 'Güzel bir gelecek bırakma umudu bizleri ayakta tutuyor'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Bir iş yaparken kendinizi üzmüyorsanız o işten hayır gelmez.' dedi.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir iş yaparken kendinizi üzmüyorsanız o işten hayır gelmez." dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da yaşanan yoğun kar yağışı süresince raylı sistemin çalışması için gecesini gündüzüne katan SAMULAŞ personeline teşekkür etti. Hafta başından itibaren Samsun'da etkisini gösteren yoğun kar yağışının şehirde olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan SAMULAŞ Genel Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip başkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz yolcu taşıma kapasitesi en yüksek toplu taşıma aracı olan raylı sistemin sürekli olarak aktif çalışması için büyük emek gösteren personele teşekkür ederek, "Raylı sistemimiz günde 50 binin üzerinde yolcu taşıyor. Sistemin aktif kalması için gecesini gündüzüne katarak büyük çaba harcayan sizlere çok teşekkür ediyorum. 50 yıldan fazla bir zamandır Samsun'da böyle yağış ve soğuk olmadı. Şehrimiz yağıştan dolayı olumsuz anlamda etkilendi. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm olumsuzlukları minimize etmek için elimizden geleni yaptık. Kar yağışı sonrası ortaya çıkabilecek olası buzlanmalara karşı da önlemlerimizi aldık." dedi.Bir işin hayırlı olması için üzülmek gerektiğini vurgulayan başkan Yılmaz, "Bir iş yaparken kendinizi üzmüyorsanız, iş için kafanızı yormuyorsanız inanın o işten hayır gelmez. Bir işe üzüldüğünüz zaman alternatifler arayarak çözüm üretme olasılığınız daha da artıyor. Yorulmadan, üzülmeden güzel bir iş ortaya çıkmıyor maalesef. Ruhunuzu ortaya koymanız gerekiyor. Biliyorum ki sizler çalıştığınız kurumun adını lekelememek, çalışmalarınızın olumlu anılmasını sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Büyük sorumluluklarımız var. Büyük görevlerimiz var. Bu görevleri yerine getirmek için maalesef bazı şeylerden mahrum kalıyoruz, en çokta üzülüyoruz. Ama olsun bu şehrin kalkınması için üzülmekten gocunmayız. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakma umudu bizleri ayakta tutuyor." diye konuştu.