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Başkan Yılmaz: 'Bu topraklarda güçlü olmamız lazım'
28.02.2017 14:47:01

Başkan Yılmaz: 'Bu topraklarda güçlü olmamız lazım'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Bu topraklarda güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak da çok çalışıp çok üretip zengin bir Türkiye'yi oluşturmaktan geçiyor. Bunun başka bir çaresi yok' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu topraklarda güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak da çok çalışıp çok üretip zengin bir Türkiye'yi oluşturmaktan geçiyor. Bunun başka bir çaresi yok" dedi.

Samsun Valiliğince düzenlenen "Atakum Muhtarlar Toplantısı" Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İl Jandarma Komutanı Kıd.Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, belediye meclis üyeleri ve Atakum ilçesi muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlara hitap eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, raylı sistem hattının Tekkeköy'e kadar uzatıldığını anımsatarak, "Bu durum giden ve gelen yolcu sayısını 10 bin yolcu kadar arttırdı. Sadece geçen hafta kitap fuarı nedeniyle cumartesi günü 20 bin yolcu taşıdık. Değerli arkadaşlar, bu bizim şehrimizin olumlu yönde gelişme dinamiklerinin düğmesine basılmış olduğunu ve bu gelişmenin olumlu yönde gittiğini gösteriyor. Yapmamız gereken bir şey daha var; özellikle Atakum'da betonlaşmanın, yüksek katlı binaların yapımından uzaklaşıp daha çok bahçeli ve yeşil alanı bol konutlar yapmamız gerekiyor. İnsanı topraktan ve doğadan uzaklaştıran bu dikey yapılaşmadan vazgeçip daha alçak, daha geniş alanlara yayılmış, daha ferah, perspektifi ve silueti daha çağdaş şehirler yapmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Atakum bu şansı kaybetmiş bir yer değil, onun için yeni gelişen Altınkum, Çatalçam ve Taflan'da buna çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

"Atakum'un alt yapısı için 3 yılda 164 milyon lira"

2014 yılında 69 milyon TL kanal hizmetlerine para harcandığını dile getiren Başkan Yılmaz, "Kuruzeytin ve Çobanlı Deresi gibi dereleri resmen DSİ'nin de değerli katkılarını alarak taşkın setleri yaparak, kanalları istinat duvarları ile ıslah edip kontrol altına alma işine harcadık bu kadar parayı. Size bir şey daha söyleyeyim; sadece 2014 yılında harcadığımız bu. 2015'te 15 milyon, 2016'da 17 milyon, toplamda yani bu 3 yılda 102 milyon lira para harcamışız sadece Atakum'daki kanal işlerine. Su işlerine 12 milyon 600 bin lira para harcamışız yani geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde. Atakum'un altına 114 milyon 600 bin lira para harcamışız. Bu sadece SASKİ nin yaptığı iş. Büyükşehirin yaptığı işte 49 milyon 900 bin lira. Yani sadece Atakum'a 164 milyon para harcamışız, helali hoş olsun. Şimdi Altınkum' da büyük atık su arıtma tesisi yapıyoruz. 16 milyon 937bin lirada buraya harcayacağız. Yani artık Altınkum, Çatalçam ve Taflan'da evlerin arkasında fosseptik çukuru olmayacak. Soruyolar ya buralar Büyükşehir oldu da ne oldu, eski özel idare durumundan farklı ne oldu sanki diyenlere, şimdi söylüyorum asla o kurumu kötülemek için söylemiyorum, o sistemde onlarında yapacakları bu kadardı. Biz Allah'ın izniyle bu çalışmalara devam edeceğiz, daha güzel işler için hep birlikte çalışacağız. Herkes birilerine yapacağı işi havale ederek değil, herkes elini taşın altına koyarak sorumluluk alarak, sorumluluklarını yerine getirerek bu ülke için çalışacak. Ancak böyle bir yerlere gelebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu topraklarda güçlü olmamız lazım"

Gün içerisinde imkân varsa birden fazla iş yapmak ve farklı işlerle çalışarak kazancı artırmak çabası içinde olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bunu hatırlatıyorum. Yarınların daha iyi olması için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz 15 Temmuz hadisesini gördük. Güçlü bir ülke olmamamız halinde bizi yok etmek isteyecekler. Etrafımızda bu coğrafyadaki yükselen güçlü bir Türkiye'nin olmasını istemeyen unsurlar cirit atıyorlar. Bu unsurlara karşı biz falan yerde petrol var onu çıkaracağız, filan yerde maden var onu çıkarıp köşeyi döneceğiz gibi bir hesabımız var mı yok. Bu coğrafya jeopolitik olarak stratejik bir coğrafya. Atalarımızın bize bırakıp emanet ettiği bu topraklarda güçlü olmadığımız takdirde bizi tepeleyecekler. Onun için bu topraklarda güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak da çok çalışıp çok üretip zengin bir Türkiye'yi oluşturmaktan geçiyor. Bunun başka bir çaresi yok."

Verimli, dinamik, üretken bir belediye

Konuşmasında Atakum'da yapılan çalışmaları anlatan Başkan Yılmaz şunları kaydetti: "Bunlardan bir tanesi aşağı yukarı 70 milyon TL'lik raylı sistem hattını üniversiteye çıkarma projesi, bir tanesi de 20 milyon TL'lik Altınkum Çatalçam'da yapacağımız batı su arıtma tesisi projesi. Şehir büyüdükçe diğer alt yapı yatırımları yapılacak. Yollar yapılacak. Yeni ihtiyaçlar olacak. Yeni koridorlar açılacak, yeni siteler oluşacak. Bunların bağlantı yolları alt yapıları yapılacak. Biz de bunlara yetişmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Samimi söylüyorum sineğin yağını çıkarmaya çalışıyoruz. Belediye sizin belediyeniz. Yani bir başka şehre gittiğinizde övündüğünüz Samsun Büyükşehir Belediyesi sizin belediyeniz. Onun için önümüzdeki süreç içerisinde daha kontrollü, daha üretken, daha verimli, atıl ve hantallıklardan uzaklaşmış, dinamik bir belediye yapma yönündeki çabalarımız devam edecek."

16 Nisan referandumu

Konuşmasının sonunsa 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa referandumuna da değinen Başkan Yılmaz sözlerini şu şekilde tamamladı: "Önümüzde yaklaşan bir süreç var. 16 Nisan'da bir referandum var. 16 Nisan referandumu Türkiye'nin önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilir hale gelecek. Şuan andaki bürokrasinin hantallığı, verimsizlik, vesayet gibi konuştuğumuz şeyler, bu sistemle çözülecek."
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