07.02.2017 14:04:18

Başkan Yılmaz: 'Bizler vatandaşa hizmet için varız'

Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner'i ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Kaymakam bey, işin içinden çıkamadığınız sorunlar olduğunda, belediyemizi ilgilendiren durumlar olduğunda beni aramaktan çekinmeyin. Bizler vatandaşa hizmet için varız' dedi.

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Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner'i ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Kaymakam bey, işin içinden çıkamadığınız sorunlar olduğunda, belediyemizi ilgilendiren durumlar olduğunda beni aramaktan çekinmeyin. Bizler vatandaşa hizmet için varız" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü Kaymakamı olarak atanan Yunus Emre Altıner'i makamında ziyaret etti. Adıyaman Vali Yardımcısı iken Vezirköprü ilçesine kaymakam olarak atanan ve geçen günlerde göreve başlayan Yunus Emre Altıner'i ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Vezirköprü Samsun'umuzun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesidir. Burada kaymakam olmak oldukça zordur diye düşünüyorum. En ücra köydeki bir vatandaşımız kaymakama seslenecek, kaymakamımız gerekirse gidecek, sorunları dinleyecek ve çözüme kavuşturacak. Kaymakamlığımız, Vezirköprü Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ilçemizin sorunlarını çözmek için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hep irtibat halinde olacak. Tüm sorunlara çözüm üretmek için birlikte adım atalım ve vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Vezirköprü sunalım. Kaymakam bey, işin içinden çıkamadığınız sorunlar olduğunda, belediyemizi ilgilendiren durumlar olduğunda beni aramaktan çekinmeyin. Bizler vatandaşa hizmet için varız. O yüzden neden aradın demeyiz asla. İyi ki aramışsın deriz. Ben bu zorlu görevde sizlere başarılar diliyorum. Vezirköprü'müz için, ilçenin kalkınması için elinizden geleni fazlasıyla yapacağınıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu.Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise kendisini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.Ziyareti sırasında Başkan Yılmaz'a Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Vezirköprü Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.