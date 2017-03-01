01.03.2017 11:41:18

Başkan Yıldırım kapı kapı gezerek referandumu anlattı

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, kapı kapı gezerek referandumu anlattı.

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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, kapı kapı gezerek referandumu anlattı.Başkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım'la bir takım ev ziyaretleri gerçekleştirerek referandum hakkında bilgilendirmede bulundu.. Halkın soru işaretlerini gideren Başkan Yıldırım, ziyaret ettiği evlerde çay içerek sohbet etti. Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Gazipaşa Mahallesi'ndeki evlere giderek vatandaşların referandum hakkındaki sorularını yanıtlayan Serkan Yıldırım, ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yaptı. Başkan Yıldırım, "Bugün üç mahallemizde ev ziyaretleri gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek çay içtik ve sohbet ettik. 16 Nisan'da gerçekleşecek referandum hakkında bilgiler verdik" dedi.