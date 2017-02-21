21.02.2017 15:52:57

Başkan Yiğit'ten Yığılca'ya dev proje

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçeye modern bir kültür sarayı yapılması için düğmeye bastı. Yapılacak olan kültür sarayında gençlik merkezi, kongre merkezi ve modern bir düğün salonu olacak.

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Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçeye modern bir kültür sarayı yapılması için düğmeye bastı. Yapılacak olan kültür sarayında gençlik merkezi, kongre merkezi ve modern bir düğün salonu olacak.Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçede tarihi projelere imza atıyor. Başkan Yiğit yine bir ilke imza atarak ilçede yaşayan yediden yetmişe herkesi ilgilendiren bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar sokak aralarında yapılan düğünler artık Başkan Yiğit'in uygulayacağı bir proje ile ortadan kalkıyor. Bu kapsamda ilçeye modern bir düğün salonu ve kültür sarayı yapılıyor.Yapılacak olan Kültür Sarayı'nda Gençlik Merkezi, Kongre Merkezi ve modern bir düğün salonu bulunacak. Birçok etkinliğin bir arada yapılacağı bu muhteşem projenin Yığılca ilçesinde son yıllarda yaşanan olağanüstü değişimde rolü ve payı çok büyük olacak.Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit proje ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "3 yıllık görev süremiz zarfında ilçemizi adeta yeniden imar ediyoruz. Hiçte küçümsenmeyecek birçok projeyi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Nasip olursa mega bir projemizi daha hayata geçirme çalışmalarımız tüm hızıyla ilerliyor. Eşi ve benzeri az görünen, içinde akıl almaz etkinliklerin yapılacağı bir kültür sarayını Yığılca'mıza kazandırma noktasında sona geldik. Yakın bir zaman diliminde temelini atmayı düşünüyoruz. Temel atma töreninde Sayın Bakanımız Dr. Faruk Özlü'yü, vekillerimizi, il başkanımız ve valimizi de davet edeceğiz. Bu konuda çok farklı bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Proje bedelimiz 5 Milyon TL civarında olacak ve tamamen öz kaynaklarımızla yapacağız. İnşallah hiçbir kredi kullanmayacağız. Bütün yatırımlarımızda bizlere her türlü katkıyı veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü' ye, vekillerimiz Fevai Arslan, Ayşe Keşir ve İl Başkanımız Hikmet Keskin'e ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.