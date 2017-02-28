28.02.2017 14:39:27

Başkan Yazgı vatandaşa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatıyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı gezilerde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatıyor.

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Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yaptığı gezilerde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatıyor.Ulu Cami önünde ve Emekli Dinlenme Evindeki vatandaşları tek tek ziyaret ederek Belediyenin yapmış olduğu çalışmaları, planlanan projeleri ve yeni Hükümet Sistemi'ni anlatan Başkan Yazgı, ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. Başkan Yazgı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ilgilendiren referandumla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, inşallah Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizi daha güçlü bir devlet haline getirecektir. Yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, tüm kurumların, belediyelerimizin daha hızlı çalışmasını sağlayan bir işleyiş hakim olacak. Uluslararası sorunların çözümünde söz ve hak sahibi olma konusunda elimiz daha da güçlenecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. İşte bu nedenledir ki aziz milletimizin istikbali için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni vatandaşlarımıza ifade ederek, 'Evet'in bu topraklar ve İslam dünyası için ne denli önemli olduğunu esnafımıza ve vatandaşlarımıza sürekli anlatıyoruz" dedi.