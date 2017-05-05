05.05.2017 15:20:43

Başkan Yazgı, asfalt çalışmalarını inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin muhtelif bölgelerinde belediye tarafından yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehrin muhtelif bölgelerinde belediye tarafından yapılmakta olan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Bedir Muhtar'da 3 ayrı sokakta bin 500 metre uzunluğundaki yollara bin 196 ton sıcak asfalt atılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Başkan Yazgı, Başkan Yardımcısı Süleyman Canbulut ve ilgili daire müdürleriyle birlikte Bedirmuhtar Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yaptığı açıklamada, "Bedirmuhtar Mahallemizde kanalın yanındaki yol ile aşağıdaki Kılıçaslan parkı ve Kalanlarla Mahallesi arasında ki bağlantı yolu önceden sıkıntılıydı. Biz burayı temizlemek ve tekrar asfalt atmak suretiyle kalanlar mahallemizle bağlantısını sağlamış olduk. Ekiplerimiz Kılıçaslan Parkı ile Kalanlar Mahallesinin diğer girişinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bedir Muhtar Mahallemizde kanalın yanındaki yolu dahil olmak üzere bu bölgede bin 500 metrelik alanda sıcak asfalt çalışması yaparak yollarımızı daha güzel ve kullanışlı halde vatandaşlarımızın ulaşımına sunduk" dedi.