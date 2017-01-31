31.01.2017 13:29:59

Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'ndan cezaevine ziyaret

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, görevine yeni atanan Cezaevi Müdürü Ruhi Aytuttu'yu makamında ziyaret etti.

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Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, görevine yeni atanan Cezaevi Müdürü Ruhi Aytuttu'yu makamında ziyaret etti.Açık Cezaevi Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, Cezaevi Müdürü Aytuttu'ya yeni görevinde başarılar diledi. Gerçekleştirdiği eğitim programları ve meslek edindirme kursları ile cezaevinde bulunanlara büyük olanaklar sağlayan Bozüyük Açık Cezaevi'nin yeni Müdürü Aytuttu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yardımcısı Avcıoğlu'na teşekkür etti. Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Açık Cezaevi ile birlikte gerçekleştirilen, denetimli serbestlik programı ve cezaevi bünyesinde açılan meslek edindirme kursları hakkında sohbet edilen ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Müdür Aytuttu'ya teşekkür ederek cezaevinden ayrıldı.