24.02.2017 12:14:17

Başkan Yaman, Sarmaşık mahallesinin sorunlarını dinledi

Başkan Yaman, Sarmaşık mahallesinin sorunlarını dinledi

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Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sarmaşık Mahallesi Muhtarı Emin Kaymaz ve Sarmaşıklılar Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkındırma Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Yaman, mahallenin sorunlarını dinledi. Gerçekleştirilecek projeler hakkında ziyaretçilerine bilgiler veren Başkan Yaman, "Sarmaşık'ta yapmış ve yapacak olan hizmetleri konuşup istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.