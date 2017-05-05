06.05.2017 13:35:22

Başkan Yaman'ın Hıdırellez mesajı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman mesajında, hıdırellezin baharın habercisi, yazın başlangıcı olduğunu belirterek, "Hıdırellez günü, Hazreti Hızır'ın, İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Hıdırellez gününde, halk bir araya gelerek çeşitli etkinlikler ile bu günü geçirir ve evlerden toplanan kuru bakliyat ile de şifalı olduğuna inanılan pilav pişirilerek, hastalıklardan koruduğuna inanılan Hıdırellez ateşi yakılarak üstünden atlanması ile coşkulu bir şekilde geçirilir. Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın bir araya geldikleri, çeşitli dileklerin yerine geldiğine inanılan bu günlerde tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle, baharın habercisi olan Hıdırellezin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.