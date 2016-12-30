30.12.2016 12:24:37

Başkan Yalçın başarılı genç sporcuları ödüllendirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki başarılı sporcuları Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ödüllendirdi.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki başarılı sporcuları Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ödüllendirdi.Çorum'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvasında 3'üncü olan Şükrü Ertekin ve turnuvaya katılmaya hak kazanan Batuhan Kınık ve Efecan Güçlü, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Yalçın gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti. Yalçın, "Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan 11-12 yaş grubu bin 250 sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Turnuvasında Bilecik adına katılan ve kendi ağırlığında Türkiye 3'üncü olan Şükrü Ertekin kardeşimiz tüm Bileciklileri gururlandırdı. Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Şükrü Ertekin, Batuhan Kınık, Efecan Güçlü de turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır. Derece alamasalar da Pazaryeri'ni Türkiye'de temsil etmeleri bile bizler için gurur verici bir tablo. Öğrenci kardeşlerimizi Antrenör Fehmi Piliç'i can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Kendilerine teşekkür ifadesi olan çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi takdim ettik" dedi.