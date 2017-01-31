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Başkan Yalçın'a ziyaret
31.01.2017 17:43:26

Başkan Yalçın'a ziyaret

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı ziyaret etti.

Başkan Yalçın'ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parı'nda yapılabilecek projeler adına istişareler gerçekleştirildi. Ayhan'a, Pazaryeri ilçesini anlatan tabloyu hediye eden Başkan Yalçın, ziyaretin ardından, "Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan belediyemizi ziyaret etti. Küçükelmalı Tabiat Parkı hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin tarihi kimliğini anlatan tabloyu hediye ettik" ifadelerini kullandı.

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