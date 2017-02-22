22.02.2017 17:42:58

Başkan Yağcı yeni projeleri yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.Başkan Yağcı'ya incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Tetik ve teknik ekip de eşlik etti. Yapımı devam eden Osmanlı Hamamı, Belediye Ek Hizmet Binası, Şehirler arası Otobüs Terminali, Modern Et Kesim Tesisi Belediye Mezbahası, Atık Su Arıtma Tesisleri, Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve 112 Sağlık Ocaklarında incelemelerde bulunan Başkan Yağcı, projelerin gidişatı hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Yağcı, "Belediyemiz tarafından şehrimize marka değeri kazandıran birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik ve ilk günkü aşkla değer katacak projelerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çok kısa zaman içerisinde hizmete girecek olan yeni tesislerimizle ilgili başkan yardımcımız ve teknik ekibimiz ile incelemelerde bulunduk. Bilecikli hemşehrilerimize hizmet etmeye var gücümüzle devam ediyoruz. Bu süreçte çalışmalarımızda emeği geçen arkadaşlarıma, tüm personellerimize ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bilecik her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır" ifadelerini kullandı.