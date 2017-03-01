01.03.2017 15:06:06

Başkan Yağcı'nın Yeşilay Haftası mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Yağcı, yayımladığı mesajında, "Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunmak için birçok sosyal projeyi gerçekleştirmenin ve bu anlamda güzel ödüller almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımlılığımız Hayat Bağlılığımız Sağlık Olsun' sloganıyla geçtiğimiz yıllardan itibaren çok güzel ve anlamlı projelere imza attık. Bilecik Belediyesi olarak, bizler Yeşilay'ın farkındalık bayrağını taşımaya ve liderliğimize gururla devam ediyoruz ve şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla çok hızlı yol kat ettik. Ülkemiz geneline baktığımızda genç nüfusumuzun yoğunlukta olduğu görülmektedir. Genç nüfusa sahip olma avantajının yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması da çok önemlidir. Genellikle okul çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklarla tanıştığı ortadadır. Bu konuda kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütleri ve gerekse ailelere büyük görev düşmektedir. Özellikle yetişme çağındaki çocuklarımız için aileleri yoğun bir çaba içerisinde bulunmalıdır. Bunun yanı sıra çocukların arkadaş çevresi iyi araştırılıp, çocuğa zarar verebilecek arkadaş gruplarından korunmalıdır. Çocuklarımız, gençlerimiz her ne olursa olsun sigara, alkol, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutulmalı ve bu konuda her birey üzerine düşen vazifeyi yerine getirmelidir" diye belirtti.'Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için birçok projeyi uyguluyoruz'Bilecik Belediyesi olarak çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve onlara sağlıklı bir gelecek sunmak için birçok sosyal projeyi Bilecik'e kazandırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, mesajında ayrıca; "Bilecik Belediyesi olarak çocuk ve gençlerimizin toplum hayatındaki önemini hiçbir zaman unutmuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz için kültürel alanda, spor alanında birçok hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim Projemiz ile 1 yıl boyunca Teknoloji Bağımlılığı kapsamında tüm bağımlılık başlıkları (tütün, uyuşturucu,alkol, kumar, teknoloji bağımlılığı) hakkında çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde ciddi bir bilinçlendirme ve farkındalık sağladık ve hafta kapsamında birçok güzel çalışmayı da gerçekleştireceğiz. Diğer yandan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Bilecik Belediyesi Çocuk Sineması'nda çocuklarımız için hazırladığımız sinema ve tiyatro oyunları, onlara hem iyi vakit geçirme imkanı verirken aynı zamanda kötü alışkanlıklar ile uğraşmalarına engel olmaktadır. Diğer yandan Bilecik Belediyesi olarak, 100'e yakın park ve bahçelerimiz ile spor kompleksleri, çocuk ve gençlerimizin güzel ve verimli vakit geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği ve birçok alanda yapılan müzik kursları ile sanatsal faaliyetler öğrencilerimize birçok katkı sağlarken, Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları faaliyetleriyle de sağlıklı bir neslin yetişmesini sağlıyoruz. Yeşilay Haftası'na anlam ve önem katan hizmet ve eserleri hemşehrilerimize sunmanın verdiği güzel duygu ve düşüncelerle, yaşam dolu, sağlık dolu bir gelecek temennisiyle Yeşilay Haftasını kutluyorum' ifadelerini kullandı.