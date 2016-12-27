27.12.2016 10:47:18

Başkan Yağcı'nın Mehmet Akif Ersoy'un 80'ncı ölüm yıl dönümü mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikalinin 80'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Mehmet Akif Ersoy'un ebediyete intikalinin 80'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Yağcı, yayımladığı mesajında; 'Kurtuluş Mücadelemizi dizelere döken İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 80'nci senei devriyesinde rahmet ve minnet duygularıyla hatırlıyoruz ve anıyoruz' dedi.Mesajında; İstiklal Marşı ve Onun Şairi Mehmet Akif Ersoy'un tarihteki yerine değinen Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi:'Destansı bir mücadelenin umudunu, azmini, kararlılığını, inancını yüreklerden mısralara taşıyan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy gibi, pak bir ruhu, temiz bir vicdanı onun yüksek ideallerini, davasını bugün bir kez daha minnetle yad ediyoruz. Onu hakkıyla anmak ve ona layık olmak, Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle güç karşısındaki asil duruşuyla tanımayı gerektirir. Kahramanlıklarla dolu tarihimizin altın sayfalarına baktığımızda; Çanakkale şehitlerimizin ruhu da, bizleri büyük saldırılar haince emeller ve büyük depremler karşısında ayakta tutan mana da Akif'in Safahat'ında, Akif'in özünde gizlidir. Mehmet Akif, sadece İstiklal Marşımızın şairi değildir. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'nin olduğu gibi kuruluş ve kurtuluşun şehri olan Bilecikimizin ve bütün Türkiye'nin şairidir. Akif, bir şair olmanın çok çok ötesinde bir mütefekkir, bir gönül insanıdır. Akif'in tüm şiirleri ve fikirleri bizi biz eden, bize ışık tutan, bizim yolumuzu aydınlatan birer meşaledir. Bu düşünceler ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve topyekün bir milletin duygularına tercüman olan İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete intakilinin 80. yıl dönümünde rahmet ve minnet duygularıyla anıyoruz.'