02.03.2017 12:24:40

Başkan Yağcı, muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, merkez mahalle ve köy muhtarları ile Birlik ve Beraberlik Toplantısında bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, merkez mahalle ve köy muhtarları ile Birlik ve Beraberlik Toplantısında bir araya geldi.Ayfon'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimin en güçlü ve temel taşını oluşturan, halk ile devlet arasında en büyük köprü görevi gören muhtarlar ile birçok konuda görüş alışverişi yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarların katıldığı buluşmada, Bilecik yararına birçok konu görüşüldü. Gerçekleştirilen toplantı hakkında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:"Yerel yönetimin en güçlü ve temel taşını oluşturan, halkımız ile devlet arasında en büyük köprü görevi gören değerli Bilecik Merkez mahalle ve Merkez köy muhtarlarımız ile birlikte Afyon'da düzenlediğimiz Birlik ve Beraberlik Toplantısı'nda bir araya geldik. Şehrimizin için, mahalle ve köylerimizin mevcut durumunu, yapılan ve yapılması planlanan yatırımları değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca Ülkemizin geçmiş olduğu bu önemli süreçte 16 Nisan'da yapılacak olan Halk Oylaması öncesi çok değerli muhtarlarımız ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah temennimiz, arzumuz, kazanan; ülkemiz, devletimiz ve milletimiz olsun diyorum. Milletimizin vereceği karar ülkemizin, insanımızın gelişimine ilerlemesine, aydınlık yarınlara ulaşmasına katkı sağlasın. Toplantımıza katkı sağladıkları için Muhtarlar Derneği Başkanımız İlhami Çınar başta olmak üzere, nezdinde tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımıza katılarak değer katan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum."