12.02.2017 13:47:22

Başkan Yağcı, Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma Toplantısına katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilen 'Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma' adlı toplantıya katıldı.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilen "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" adlı toplantıya katıldı.Turizmin başkenti Antalya'da gerçekleştirilen buluşmaya, Belediye Başkanı Selim Yağcı yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları da katılarak, Bilecik'i temsil ettiler. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda belediye çalışmaları da ele alındı. Belediye Başkanı Selim Yağcı, meslektaşları ve hükümet temsilcilerinin de olduğu toplantı hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın yanı sıra meslektaşlarımızın da katılımıyla Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma adlı programımızı icra ettik. Sayın Başbakanımız 16 Nisan'da gerçekleştireceğimiz referanduma ilişkin milletimizin takdirine sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi üzerine konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bizler de 16 Nisan'da ülkemiz ve milletimiz için son derece önem verdiğimiz bu günde tabi ki evet diyerek ve vesayet sistemine son vererek devletin gerçek sahibi millet diyeceğiz. Toplantımız ve alınan kararlar hayırlı ve uğurlu olsun"dedi.