20.02.2017 12:40:15

Başkan Yağcı istişare toplantısında

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları ve birim müdürleriyle haftalık istişare toplantısında buluştu.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan haftalık istişare toplantısına, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yardımcıları Nihat Can, Abdullah Ay, Abdullah Tetik, Kadri Şentürk ve birim müdürleri katıldı. Her hafta pazartesi günü haftanın istişaresinin yaptıklarını belirten Başkan Yağcı, "Yeni haftanın ilk gününde Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle birlikte haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlimiz adına yaptığımız çalışmalar üzerine ekibimizle durum değerlendirmesinde bulunuyoruz. Gayemiz kutlu göreve ilk başladığımız gün ki gibi aynı şevkle ve aşkla vatandaşlarımıza hizmet etmek. Aldığımız kararların ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.