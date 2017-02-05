05.02.2017 18:00:14

Başkan Yağcı futboldaki temsilcilerle kahvaltıda buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor Kulübü ve 1299 Edebali Kulübü yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor Kulübü ve 1299 Edebali Kulübü yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.Bilecik Şehir Ormanında gerçekleştirilen kahvaltıda Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik U-15 Gençler Ligi Play Off final maçında lig şampiyonu olan 1299 Edebali Kulübü ve Bilecikspor Kulübü teknik heyeti ve oyuncuları ile bir araya geldi. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor Kulübü Başkanı İsmail Cinoğlu, 1299 Edebali Spor Kulübü Başkanı Harun Dilek, Antrenörler Hasan Kol ve İsmail Kamalı ile oyuncular katıldı. Gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'teki futbolda başarıyı elde eden takım ve oyuncuları tebrik ettiğini belirtti. Sporun her şeyden önce dostluk ve kardeşlik olduğunu dile getiren Yağcı, "Bilecik rastgele bir toprak değil. Bilecik birlik, kardeşlik ve sevgi hamurunun karıldığı toprak parçası. Bilecik ile ilgili bir formayı üzerimize aldığımızda bunun sorumluluğunu bilmemiz gerekir. Sağ olun sizler de bu anlamda gayret gösteriyorsunuz. Ben öncelikle 1299 Edebali Kulübümüzün lig şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında futbol alanındaki bu başarıdan dolayı bütün kardeşlerimizi kutluyorum. Bilecik Belediye Başkanlığı olarak özellikle 2004 yılında göreve geldiğimizde Bilecikspor 3. Lig'deydi ve kalması için çok çaba gösterdik. Ancak yarışma sporlarında çok ciddi maliyetler ve ciddi çabalar gerektiriyor ve ciddi altyapılar gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmeden üstte mücadele etmek çok zor. Bizler Bilecik Belediye Başkanlığı olarak aslında çok güzel ve özel projelerimiz vardı. Ancak ülkemizin konjonktürel yapı ve diğer şartlardan dolayı girdiği bazı olumsuz süreçler bu planlarımızı aksattı" dedi."Önümüzdeki iki yıl içinde ilimizdeki sporun tesisleşmesinde güzel çalışmalar yapacağız"Başkan Yağcı, "Önümüzdeki iki yıl içinde ilimizdeki sporun tesisleşmesinde güzel çalışmalar yapacağız. İnşallah iki yıl içerisinde ilimizdeki sporu bir yerlere getirecek ve alt yapı anlamında güzel projelerin olacağı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi yarışma sporu noktasında bir çabamız olacak. İlimizdeki 13 takıma Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde katkı sunuyoruz. Diğer yandan bokstan haltere, güreşten judo ve tekvandoya gerekli destekleri yapıyoruz. Bilecik'teki takımlar arasında eşit rekabetin olduğu bir durumda bizler Bilecik Belediyesi olarak, Bilecikspor'a pozitif bir ayrımcılık yapamıyoruz. Çünkü bu diğer takımlar için uygun olmayacaktır. Bileciksporumuz, bizim şehrimizin spor kulübü ve göz bebeğimiz. Ancak burada 4 veya 5 takım bir yarış içinde. Dolayısıyla bizim bu yarışta bir takıma pozitif ayrımcılık yapmamız uygun olmaz. Bu yarışta Bileciksporumuz bir adım önde. Yani bu takımımız şehrimizi temsil etmesi ve Bal Ligi denilen noktaya geldiğinde bizlerin de Bilecik Belediyesi olarak yanlarında olacağımızı söylemek istiyorum. Ama temel olarak, ne kadar da yarış içinde olursak da olalım ancak sporumuzdaki amatör ruhu öldürmememiz lazım ve şehrimizi temsil edecek takımlara alttan eleman yetiştirmemiz lazım ki, sporda başarıyı sürekli kılalım. Ben bu anlamda sizlerle buluşma imkanı bulduğumuz için duyduğum memnuniyeti belirtiyorum" diye konuştu."Takımımız önceki yıllarda hor kullanıldı ve üstünden geçildiği de oldu"Bilecikspor Kulübü Başkanı İsmail Cinoğlu ise konuşmasında güzel bir buluşmada bir araya geldiklerini belirterek, "Sporun Bilecik derbisi olarak anılması şehrimizin sporda bir yere geldiğini gösteriyor. Bundan önce adı Edebali, şimdi ise 1299 Edebali Spor Kulübü olarak adlandırılan bir kadro ile ligde inanılmaz bir şekilde belli bütçelerle performans gösteriyorlar. Ben arkadaşlarımın verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Bilecikspor olarak ikinci yılımızda en azından çevremizdeki ilçelerimiz olmak üzere Bilecik'teki spora renk kattığımızı düşünüyorum. Bilecikspor geçmiş yıllarda bizleri yordu. Artık bizlere özellikle biz yöneticilere düşen görev önceki yıllarda oluşan bu yaraları nasıl tedavi edebiliriz ve bir seviyeye getirebiliriz. Bu anlamda çaba sergilememiz gerekiyor. Takımımız önceki yıllarda hor kullanıldı ve üstünden geçildiği de oldu. Bunda ben dahil hepimizin payı var. Bizler bundan sonra Sayın Belediye Başkanımızın da destekleriyle iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Belediye Başkanımız Selim Yağcı'ya bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."İki tam da benim ekmek yediğim, altyapı takımım ve profesyonel olduğum takım"1299 Edebali Kulübü Başkanı Harun Dilek ise konuşmasında şunları dile getirdi:"Öncelikle belediye başkanımıza böyle bir ağırlama için teşekkür ediyoruz. İki tam da benim ekmek yediğim, altyapı takımım ve profesyonel olduğum takım. 1299 da bizim Bilecikli eski arkadaşlarımın oluşturduğu güzel bir takım. İki takım da benim göz bebeklerim ve çocukluk hayalim. Maçın centilmence geçmesini diliyorum. İsmail Cinoğlu başkanımıza da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum."