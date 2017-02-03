03.02.2017 18:54:45

Başkan Yağcı'dan Diriliş Ertuğrul senaristi Bozdağ'a ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Diriliş Ertuğrul Senaristi ve Yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ziyaret etti.

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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Diriliş Ertuğrul Senaristi ve Yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ziyaret etti.Başkan Yağcı, Bozdağ'a, üzerinde Osmanlı arması bulunan bir tabak hediye etti. Ziyaretin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yağcı, "Diriliş Ertuğrul Dizisinin Senaristi ve Yapımcısı fahri hemşehrimiz sayın Mehmet Bozdağ kardeşimiz ile bir araya geldik. Misafirperverliğine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Bilecik için güzel haberlerimiz var" ifadelerini kullandı.