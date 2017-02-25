25.02.2017 16:49:04

Başkan Vekili Öztürk'ten esnaf ziyareti

VAN (İHA) â€' Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abduselam Öztürk, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili Abduselam Öztürk, ilçe merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.Başkan Vekili Abduselam Öztürk, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti. Onlarla bir süre görüşerek çay içen Öztürk, sorun ve önerilerini her zaman dinlemeye hazır olduklarını söyledi.