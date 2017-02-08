08.02.2017 17:09:55

Başkan Üzülmez, KOBİDOS yönetimini makamında ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü yeni yönetimini makamında kabul etti.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü yeni yönetimini makamında kabul etti.10 Ocak 2017'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görevi devir alan KOBİDOS Başkanı Cengiz Anaç ve yönetim kurulu üyeleri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i ziyaret etti.Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "KOBİDOS yönetiminin ziyaretinden ve çalışmalarından memnuniyet duyduğunu, Cumartesi bisiklet turu projelerini geliştirmelerini belediye olarak gereken desteği her zaman verebiliriz. Sizin faaliyet alanınızla ilgili 'Kartepe Doğa Yürüyüşü ve Dağ Bisikleti Yolu' projemizde de sona yaklaştık. Bittiğinde farklı etkinlikler ve yarışmalar için ufuk açan çok güzel doğal bir güzergaha sahip olacağız" dedi.