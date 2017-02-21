21.02.2017 12:46:55

Başkan Uysal, sanayi esnafı ile kahvaltı yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaflarla kahvaltı yapan Uysal, sanayi esnafının taleplerini not etti.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Esnaflarla kahvaltı yapan Uysal, sanayi esnafının taleplerini not etti.Burhaniye Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Uysal'a meclis üyesi Ali Galip Baş ve bazı daire müdürleri de eşlik etti. Samimi bir havada geçen kahvaltıda esnaflar, kahvaltı ikramından dolayı Başkan Necdet Uysal'a teşekkür ederek, aralarında görmekten memnun olduklarını ifade ettiler. Karşılıklı hoş sohbet şeklinde geçen kahvaltı sonrasında konuşan Başkan Uysal, "Esnaf ve vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet etme gayreti içindeyiz. Her zaman sizlerin yanındayız. İlçemizdeki esnaf sayısının artmasını istiyoruz" dedi