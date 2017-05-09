10.05.2017 10:19:45

Başkan Uysal davet mektubunu sundu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İtalya'nın onur konuğu olacağı 2'nci Kaleiçi Oldtown Festivali İzmir İtalya Konsolosu Luigi Iannuzzi'ye festival davet mektubunu sundu.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İtalya'nın onur konuğu olacağı 2'nci Kaleiçi Oldtown Festivali İzmir İtalya Konsolosu Luigi Iannuzzi'ye festival davet mektubunu sundu.Antalya Kaleiçi'nde tarih, kültür ve sanatı biraraya getiren Uluslararası Kaleiçi Oldtown Festivali'nin 2'ncisi bu yıl 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Muratpaşa Belediyesi'nce ilki geçen yıl gerçekleştirilen ve Küba'nın onur konuğu festivalde bu yıl tarihi kent merkezleriyle dünyanın en sıra dışı ülkelerinden İtalya onur konuğu olacak. Kaleiçi'nde İtalya izlerini aranacağını, risotto ve keşkeğin birlikteliğiyle İtalyan mutfağının Antalya mutfağıyla birlikte yeniden yorumlanacağı festival için hazırlıklar da devam ediyor.Bu kapsamda Başkan Uysal, İzmir İtalya Konsolosu Iannuzzi'ye festival davet mektubunu sundu. Başkan Uysal, mektupla birlikte Kaleiçi temalı çeşitli hediyelerin de takdim edildiği Konsolos Iannuzzi'yle festivalde İtalya'ya ilişkin yapılacak etkinlikleri de aktardı.