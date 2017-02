28.02.2017 19:57:03

Başkan Uysal: 'Allah ömür verdiği müddetçe, engellinin yanındayım'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından engelli öğrenciler için 'Birlikte başaralım, engelleri aşalım' adı ile sosyal etkinlik düzenlendi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Özel İlkadımlar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Duyan Özel Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Birlikte Başaralım, Engelleri Aşalım' adında bir sosyal etkinlik düzenlendi.Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan özel kurumların Başkanı Ahmet Hasan Eroğlu kendilerine destek olan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti. Eroğlu konuşmasında "İlkadımlar ve Duyan Eğitim Merkezi ile birlikte belediyemizin de desteğini alarak bu güzel ortamı oluşturduk. Ben bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen ve her zaman engellinin yanında olan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a ve ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hatta başkanım 'Ben engelliler için kapı kapı dolaşır bağış bile toplarım' diyerek bizleri motive ediyor" dedi.Eşi Sevim Uysal ile birlikte etkinliğe katılan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da bu anlamlı organizasyonu düzenledikleri için İlkadımlar ve Duyan Eğitim Merkezleri'nin yönetimi ve eğitmenleri ile emeği geçen herkesi kutladı. Öğretmenliğin her zaman kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Ancak özel eğitime muhtaç olan özel çocuklarımızın eğitimi ile uğraşan öğretmenlik daha da kutsal. Onları ilçe belediye başkanı olarak, bu güzel ülkemin bir ferdi olarak bu kutsal görevi yaptıkları için hepsini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Ama en çok da bu özel çocuklarla ilgilenen 24 saat beraber yaşayan anne ve babaları yürekten, en kalpten duygularımla hem tebrik ediyorum hem onlardan Allah razı olsun diyorum. O annelerin hakkı ödenmez. Belediye başkanı olarak ömrüm yettiği, Allah sağlık verdiği müddetçe engelli vatandaşların engelsiz bir hayata kavuşması için her türlü desteği her zaman için en nitelikli şekilde sağlayacağım. Sizlerin tüm taleplerinizi desteklemeye hazırım. Bu bahsettiğimiz rehabilitasyon merkezleri ve öğretmenlerimiz bu konuda çok gayretliler. Bu çocuklarımız özel çocuk, bazılarına grup terapisi ve bazıları ile bire bir ilgilenmek gerekiyor. Göreve geldiğimden beri sorunları beraber çözmek konusunda neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Nasıl daha iyi yapabiliriz bunu sorguluyoruz. Anne ve babalar ve değerli öğretmenlerimiz. Bu çok sabır isteyen bir iş. Yüzümüzü asmayalım, sevgiyle yaklaşalım, sabırla yaklaşalım bu çocukları hayata kazandıralım. Hep beraber Önlerinde ne engel varsa birlik beraberlik içinde aşalım. Ben varım, siz var mısınız? Köylerden gelen çocuklarımız, aileleri bizden ne istiyorlarsa, özel eğitime ihtiyaç duyan ne kadar çocuk varsa bizim çocuğumuzdur. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için bize gelin, sorunları beraber çözelim. Bizler sadece engellimize değil yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Başkan Uysal'a Ahmet Eroğlu tarafından bir plaket verilirken, meslekte uzun yıllarını doldurmuş öğretmenlere de plaketleri Başkan Uysal tarafından verildi.Özel çocuklar tüm beceri ve hayallerini kullanarak hazırladıkları gösterileri katılımcılara sergilediler. Etkinlik boyunca özel çocuklar seslendirdikleri şarkılar, sahneledikleri tiyatro gösterileri ve halk oyunları performansları ile hem kendileri eğlendiler hem de izleyenleri eğlendirdiler.