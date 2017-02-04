04.02.2017 09:42:38

Başkan Uysal'a Nar teşekkürü

Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Abdullah Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a 'nar üreticisine' desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Abdullah Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a 'nar üreticisine' desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.Muratpaşa Belediyesi, hem üretim maliyetleri pazar fiyatının altında kalan nar üreticisine destek olmak hem de taze meyve suyu tüketimini özendirmek için hayata geçirdiği 'ücretsiz nar suyu' ve Yerli Malı Haftası'nda okullarda nar dağıtımı çalışmalarına ziraatçılardan destek geldi. Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, söz konusu çalışmanın nar üreticisine destek olmak kadar yerel yönetimlerin yüklendiği toplumsal sorumluluğun da bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Uysal, projenin üreticinin alın terine sahip çıkmak kadar "Bunu yaparken de çocuklarımıza sağlıklı gıda, sağlıklı besin, sağlıklı meyve suyu sunma" çağrısı olduğunu kaydetti.Böylesi bir çalışmanın tarım sektörünün en önemli bileşenlerinden olan ziraatçılar tarafından destek görmenin ayrıca anlamlı olduğunu dile getiren Başkan Uysal, belediye imkanları dahilinde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.