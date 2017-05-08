09.05.2017 14:26:15

Başkan Uyan: 'Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın tam zamanıdır'

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın ve insanlığın kendisini sorgulamasının tam zamanıdır' dedi.

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Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın ve insanlığın kendisini sorgulamasının tam zamanıdır" dedi.Başkan Uyan, mübarek gün ve gecelerin arınma ve aydınlanma zamanları olduğunu belirterek, "Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz, kandiller, bizi yoktan var edenin affına sığınmak için bir fırsattır. Kandiller aramızdaki dargınlıkların bitmesinde, barış ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Kandiller kardeşlik duygularını pekiştirmemiz için güzel bir vesiledir. İnsanlar arasındaki sevgiyi arttıran bu geceler, kötü duygulardan arınmamız açısından da önemlidir. Bu mübarek gecede vicdan muhasebesi yapmanın ve insanlığın kendisini sorgulamasının tam zamanıdır. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Berat Kandil'ini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.