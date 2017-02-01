01.02.2017 18:05:54

Başkan Ünal güven tazeledi

Manavgat ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda Muammer Ünal ve ekibi güven tazeledi.

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Manavgat ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda Muammer Ünal ve ekibi güven tazeledi.Genel Kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak oy birliğiyle kabul edilirken, Kooperatife olan borcunu zamanında ödeyemeyen üyeler için 30 günde başlatılan takip süresinin 90 güne çıkarılması hususundaki tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda Muammer Ünal başkanlığındaki tek liste ile seçime gidilirken, açık oy ile yapılan seçim sonucunda Manavgat ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Muammer Ünal, Fatih Çevik, Veli Berber, Mustafa Dere, Rüştü Taş Yedek üyeliklere Şadi Çetin, Veysel Demir, Mustafa Kurnaz, Mehmet Uçar, Osman Demir, denetim Kurulu asil üyeliklerine; Nejat Kibaroğlu, Osman Nuri Çınar Yedek üyeliklere Hüseyin Sevim ve Tahir Öztürk oy birliğiyle seçildiler.Genel Kurulun sonunda Manavgat ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalardan dolayı Kooperatif Başkanı Muammer Ünal'a Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6. Bölge Birliği tarafından takdir belgesi ve plaket takdim edildi.Manavgat ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda Antalya Ticaret ve Sanayi İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Halk Bankası Manavgat Şube Başkanı Bahriye Yıldırım Kesas, CHP İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Helimoğlu, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Bakkallar Odası Başkanı Abdullah Akça, Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan, Servisçiler Odası Başkanı Mahir Çınar, Antalya, Isparta ve Burdur'da bulunan Kooperatif Başkanları, Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan adayı Ahmet Özdemir ve üyeler hazır bulundu.