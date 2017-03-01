01.03.2017 11:46:08

Başkan Tütüncü, vatandaşların sorunlarını dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, halkla ilişkiler biriminde vatandaşların sorunlarını dinledi.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, halkla ilişkiler biriminde vatandaşların sorunlarını dinledi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, vatandaşların sorunlarını dinledi. Çeşitli müdürlüklerdeki işlemleri ve iş başvurusu için halkla ilişkiler birimine gelen vatandaşlar, taleplerini doğrudan Başkan Hakan Tütüncü'ye anlattılar. Her hafta yüzlerce vatandaşı makamında misafir eden, esnaf, okul, cami ve ev ziyaretleriyle ilçe halkıyla iç içe olan Başkan Tütüncü, bu kez halkla ilişkiler biriminde vatandaşları dinledi. Tütüncü, yaklaşık 1 saat kadar kaldığı halkla ilişkiler biriminde onlarca vatandaşın derdine çözüm buldu. Kepezliler de sorunlarını doğrudan Başkan Hakan Tütüncü'ye anlatmanın mutluluğunu yaşadı.